В Харькове мужчина бросился в ледяную реку ради спасения собаки (видео)

Происшествия

В центре Харькова на водоеме в парке «Стрелка» случайный прохожий спас тонущую собаку. Животное провалилось под лед, но проходивший мимо харьковчанин не растерялся — бросился в ледяную воду и вытащил собаку из реки.

О счастливом спасении животного рассказали активисты движения «Спасение животных. Харьков». Собака была передана команде спасателей. Выжившее животное получило кличку Марго.

Зоозащитники предупреждают, что случаи, когда бездомные животные проваливаются под лед, могут повториться. В Харькове за неделю это уже второй инцидент. Бездомные собаки очень нуждаются в питье, и пытаясь утолить жажду, могут недооценить прочность льда и уйти под воду. Прийти на выручку могут жители ближайших домов, выставив поилки для животных и периодически наполняя емкости водой.

Напомним, в Турции полицейский спас вмерзшего в лед щенка, а на Чернобыльской АЭС работники помогли бездомному псу спуститься с крыши саркофага.

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