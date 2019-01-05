27.66 / 28.07 31.31 / 31.97
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Из Украины выдворили очередного криминального авторитета (фото)

11:47 5 января 2019   32
депортация
Инф. «ФАКТОВ»

Из Украины выдворили очередного преступного «авторитета». 36-летнего гражданина Грузии по кличке Тимур отправили на родину.

тимур

Грузинский «авторитет» отбывал наказание в Райковцах Хмельницкой области. В исправительной колонии заключенный сидел за ограбление и имел статус «смотрящего за зоной».

тимур

Мужчина был осужден в декабре 2014 года, срок его заключения подошел к концу. В Украине опасались, что выйдя на свободу «авторитет» вновь займется преступной деятельностью, организацией и совершением тяжких преступлений. Потому Хмельницкий горрайонный суд принял решение о принудительном выдворении гражданина Грузии за пределы Украины с запретом на дальнейший въезд.

тимур

4 января бывшего заключенного доставили в аэропорт «Борисполь». Оттуда гражданин был депортирован в Грузию.

Напомним, ранее было объявлено, что в 2019 году Украина добьется депортации всех иностранных преступников-«туристов», собиравшихся после освобождения из тюрьмы осесть на украинской территории. В 2018 году был депортирован на родину «вор в законе» Дато Агжабединский.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!

Киев
-4

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 745 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины