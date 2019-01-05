Из Украины выдворили очередного криминального авторитета (фото)

Происшествия

Из Украины выдворили очередного преступного «авторитета». 36-летнего гражданина Грузии по кличке Тимур отправили на родину.

Грузинский «авторитет» отбывал наказание в Райковцах Хмельницкой области. В исправительной колонии заключенный сидел за ограбление и имел статус «смотрящего за зоной».

Мужчина был осужден в декабре 2014 года, срок его заключения подошел к концу. В Украине опасались, что выйдя на свободу «авторитет» вновь займется преступной деятельностью, организацией и совершением тяжких преступлений. Потому Хмельницкий горрайонный суд принял решение о принудительном выдворении гражданина Грузии за пределы Украины с запретом на дальнейший въезд.

4 января бывшего заключенного доставили в аэропорт «Борисполь». Оттуда гражданин был депортирован в Грузию.

Напомним, ранее было объявлено, что в 2019 году Украина добьется депортации всех иностранных преступников-«туристов», собиравшихся после освобождения из тюрьмы осесть на украинской территории. В 2018 году был депортирован на родину «вор в законе» Дато Агжабединский.

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