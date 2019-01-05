- 11:50 Когда украинцы смогут обменивать валюту в почтовых отделениях
- 11:47 Из Украины выдворили очередного криминального авторитета
- 11:12 В Харькове мужчина бросился в ледяную реку ради спасения собаки
- 11:00 Главу Роскосмоса не хотят пускать в США
- 10:57 В Стамбуле проходит церемония подписания Томоса для ПЦУ: онлайн-трансляция
- 10:30 В Украине выбрали слово 2018 года
- 10:06 Страшная катастрофа в США: автобус с ехавшими в Disney World детьми превратился в огненный шар
- 10:00 Трамп грозится ввести чрезвычайное положение в США
- 9:51 Томос для ПЦУ: украинская делегация прибыла в Стамбул
- 9:31 Внутри моста в Киеве обнаружили труп женщины
Из Украины выдворили очередного криминального авторитета (фото)
Из Украины выдворили очередного преступного «авторитета». 36-летнего гражданина Грузии по кличке Тимур отправили на родину.
Грузинский «авторитет» отбывал наказание в Райковцах Хмельницкой области. В исправительной колонии заключенный сидел за ограбление и имел статус «смотрящего за зоной».
Мужчина был осужден в декабре 2014 года, срок его заключения подошел к концу. В Украине опасались, что выйдя на свободу «авторитет» вновь займется преступной деятельностью, организацией и совершением тяжких преступлений. Потому Хмельницкий горрайонный суд принял решение о принудительном выдворении гражданина Грузии за пределы Украины с запретом на дальнейший въезд.
4 января бывшего заключенного доставили в аэропорт «Борисполь». Оттуда гражданин был депортирован в Грузию.
Напомним, ранее было объявлено, что в 2019 году Украина добьется депортации всех иностранных преступников-«туристов», собиравшихся после освобождения из тюрьмы осесть на украинской территории. В 2018 году был депортирован на родину «вор в законе» Дато Агжабединский.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 745 мм