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Стрельба в боулинг-клубе в Калифорнии: жертвами стали несколько человек (видео)
В американском городе Торранс (пригород Лос-Анджелеса) произошла стрельба, жертвами неизвестного стрелка стали как минимум несколько человек. Об происшествии местная полиция сообщила в Twitter, призвав горожан держаться подальше от места происшествия.
«Полиция Торранса находится на месте события. Идет расследование», — говорится в официальном сообщении.
На данный момент известно о трех погибших, также есть несколько раненых.
Также в сети появилось видео с места происшествия.
5 січня 2019 р.
Напомним, на День благодарения в результате стрельбы в одном из торговых центров города Гувер (штат Алабама) погиб один человек, еще четверо получили ранения. Полицейские застрелили юношу, открывшего огонь.
А перед этим в одном из баров в Калифорнии были расстреляны 12 человек.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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