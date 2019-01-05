27.67 / 28.06 31.32 / 31.94
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Стрельба в боулинг-клубе в Калифорнии: жертвами стали несколько человек (видео)

15:13 5 января 2019   27
Стрельба в боулинг-клубе в США
Инф. «ФАКТОВ»

В американском городе Торранс (пригород Лос-Анджелеса) произошла стрельба, жертвами неизвестного стрелка стали как минимум несколько человек. Об происшествии местная полиция сообщила в Twitter, призвав горожан держаться подальше от места происшествия.

«Полиция Торранса находится на месте события. Идет расследование», — говорится в официальном сообщении.

На данный момент известно о трех погибших, также есть несколько раненых.

Также в сети появилось видео с места происшествия.

Напомним, на День благодарения в результате стрельбы в одном из торговых центров города Гувер (штат Алабама) погиб один человек, еще четверо получили ранения. Полицейские застрелили юношу, открывшего огонь.

А перед этим в одном из баров в Калифорнии были расстреляны 12 человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

Киев
-4

Ветер: 6 м/с  3
Давление: 741 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины