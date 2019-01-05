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На Прикарпатье мошенники украли с карточки тяжелобольного ребенка крупную сумму
В правоохранительные органы обратился житель Прикарпатья с заявлением о том, что мошенники сняли с его банковской карточки 107 тысяч гривен. Деньги предназначались для лечения его 10-летнего сына, находящегося в больнице в Киеве. У мальчика медики обнаружили опухоль мозга.
— Отцу больного ребенка позвонил неизвестный, представившись спонсором из Польши, который хочет помочь его сыну. Неизвестный предложил мужчине пойти к банкомату, возле него связаться с ним, чтобы изменить некоторые настройки. Мужчина поверил, сделал, как ему сказали, после чего с его счета мошенники сняли 107 тысяч гривен, перечислили их в букмекерскую контору, а карточка была заблокирована, — сообщает сектор коммуникаций ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.
Пострадавший признался, что ему и раньше звонили аферисты, но он догадывался, что его хотят обмануть, а тут не заметил ничего подозрительного. Киберполиция открыла уголовное производство по статье «Мошенничество», ведется следствие.
Полиция сообщила также, что для помощи мальчику созданы специальные группы в социальных сетях и дана информация в СМИ, чтобы люди могли помочь тяжелобольному ребенку, которому все еще требуется материальная поддержка. Его отец уже изменил банковский счет, о чем указано на официальной странице в сети, другие счета являются недействительными.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мошенники пытались украсть деньги у тяжелораненого бойца.
Осенью 2018 года в Украине задержали банду телефонных мошенников, которой руководили из луганской тюрьмы. О том, как под предлогом «выкупа своих родных из полиции» аферисты выманили у доверчивых граждан миллионы гривен, читайте в материале «ФАКТОВ».
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