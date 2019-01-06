Что делать, если зимой в вагоне поезда холодно? Озвучен важный совет

Общество

Часто бывает, что зимой в украинских поездах либо холодно, либо слишком душно. Многие пассажиры предпочитают игнорировать этот момент, однако есть универсальный рецепт, как действовать в такой ситуации и ехать, а комфортных условиях.

Известный блогер Александр Рудоманов, который длительное время занимается выявлением проблем в украинских поездах, рассказал «ФАКТАМ» четкий алгоритм действий на случай подобной ситуации.

«Заходя в вагон, я всегда первым делом смотрю на градусник. В плацкартном вагоне он должен находиться возле места № 2, в купейном — где-то посредине. В пункте 3.6 «Государственных санитарных правил и норм гигиены транспорта» сказано: «На пути следования, а также во время подачи поезда на посадку в зимнее время температура воздуха в вагонах всех типов должна быть на уровне +20 градусов (плюс-минус два градуса), в летнее время, где вагоны с кондиционерами, +24 градуса», — поясняет Рудоманов.

По словам блогера, в случае холода в вагоне, пассажир имеет право потребовать перевести его туда, где комфортно: «Если проводник не хочет вас никуда переводить, вызывайте начальника поезда с книгой жалоб. Проводники боятся жалоб. Они могут упрашивать пассажира ничего не писать. Тогда пообещайте, что в жалобе укажете, что к проводнику не имеете никаких претензий».

«В таких случаях я обычно записываю номер вагона. Он указан на табличке, которая находится при входе в вагон, сверху. Я должен проследить, чтобы неполадки были устранены. Поэтому, когда приезжаю в пункт назначения, сразу звоню на горячую правительственную линию по телефону 15−45 или на горячую линию „Укрзалізниці“ 0−800−50−31−11. Важно знать эти номера», — говорит Александр Рудоманов.

Он отметил, что пожаловаться можно также через горячую правительственную линию, указав в начале обращения: «Госпотребслужба»: «Пишете, что температура в таком-то поезде не отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, и просите провести проверку изложенных фактов». Рудоманов говорит, что такой же механизм действует в случае, если в вагоне поезда дует из окна.

Полный текст интервью с Александром Рудомановым читайте в «ФАКТАХ» Украинцы готовы мерзнуть в поездах, лишь бы было тихо, — «главный пассажир «Укрзалізниці».



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