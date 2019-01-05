Попасть в тропический лес, не покидая Киева: в ботсаду открылась уникальная экспозиция (фото)

Общество

По прогнозам синоптиков, экстрасенсов и народных предсказателей, весна к нам придет не скоро… Так что зима еще надоест, и в этот затяжной период с морозами, снегом и бело-серым пейзажем за окном надо себя взбадривать. Пока длятся новогодне-рождественские праздники, люди развлекаются каждый на свой лад: кто в шумной компании с фейерверками и музыкой, кто в теплых краях под пальмами и солнцем. Ну, а те, кто хотел бы побывать в тишине лета, не покидая Киева, могут это сделать прямо сейчас, посетив до 21 января экспозицию «Сказочный тропический лес» в Ботаническом саду имени Н. Гришко.

В большой оранжерее на площади 400 квадратных метров — чащи из фикусов, драцен, пальм и лиан. Здесь даже высажены растения, в природе встречающиеся на разных континентах. Под куполом оранжереи произрастают экземпляры, перенесенные из тропиков с влажным и теплым климатом. Такие леса называют «крупнейшей аптекой мира» (там растут многие растения, из которых производят лекарства) и «легкими Земли» (влажный климат способствует эффективной фильтрации воздуха). Растения борются за существование, поэтому в таких «джунглях» есть деревья, поднимающиеся и на 25-метровую высоту — почти под самый стеклянный купол сооружения.

Световой день зимой короток, поэтому с наступлением сумерек (а доступ в лес открывают в 16:00) в оранжерее включают подсветку, чтобы просматривались и нижние, и верхние ярусы растений. Многие из них нам знакомы, даже стоят в городских квартирах и зимних садах частных домов: монстера, спатифиллум, папоротник, орхидея, антуриум, ананас, банан, бромелия, гусмания, дипладения, диффенбахия, финик — они нуждаются в повышенной влажности воздуха в комнатных условиях. Среди густой зелени кое-где видны цветы, а посетители, заметив аленький цветочек, шутят: мол, не удивятся, если вдруг из-за дерева выглянет и «чудище» лесное — как в сказке.

Перед входом в тропические заросли в фойе организовали рождественскую выставку, на которой дизайнеры выполнили все композиции исключительно из растительных материалов. Для создания новогоднего деревца вовсе не обязательно иметь хвойные ветки, можно использовать и другие подручные средства: стручки дерева гледичии, «лапы» араукарии чилийской, мох, виноградную лозу, нити кокоса, сухостой, плоды, веревки, шишки и многое другое. А еще нужны фантазия и умелые руки.

От главного входа в ботсад к лестнице, ведущей к оранжерее, посетителей проводят огоньки праздничной подсветки. Вдоль лестницы тоже смонтирована иллюминация, это подчеркивает архитектонику кустов и стволов деревьев. Нагулявшись по заснеженной территории ботсада, гости могут сменить обстановку и попасть в лето — огни приведут к тропическому лесу…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве уже открывают пункты утилизации новогодних елок.

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