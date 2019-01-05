Начинается коридор затмений: астролог рассказала, когда нужно загадывать желания

Стиль жизни

В ночь на 6 января произойдет первое в 2019 году затмение — солнечное. А 21 января случится лунное затмение. Разделяющие эти два астрономических события 15 дней называются коридором затмений. Известный астролог из Киева Елена Осипенко заявила «ФАКТАМ», что коридор затмений — весьма непростой период в плане психологического состояния людей. Особенно это касается тех, кто чувствителен к лунным циклам. В этот период возникает повышенная вероятность ссор и других конфликтов. Поэтому старайтесь проявлять сдержанность, просчитывать развитие ситуации, чтобы избежать осложнений, советует астролог. Проявляйте внимание к окружающим, прежде всего к близким людям. Будьте источником положительных мыслей и желаний.

— Предстоящее в ночь с 5 на 6 января солнечное затмение в Украине видно не будет (его смогут наблюдать жители северо-востока Азии, юго-запада Аляски, Дальнего Востока — Авт.), — рассказала «ФАКТАМ» Елена Осипенко. - Однако влияние затмения распространится по всей планете. Вероятно, многим будет интересно, что в пик затмения (3 часа 42 минуты по киевскому времени) есть смысл загадать желание — высока вероятность, что оно сбудется.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» победитель «Битвы экстрасенсов» дал прогноз на 2019 год. А международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс предсказал, что в 2019 году в нашей стране начинается семилетний цикл изменений.

Фото со страницы Елены Осипенко в Facebook



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