Непобедимый американец рассказал, почему не будет драться с Ломаченко

Спорт

Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Майки Гарсия (39 побед, 30 из них — нокаутом) обвинил представителей чемпиона WBA и WBO в аналогичной весовой категории Василия Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) в том, что они умышленно избегают их очного поединка.

«Ломаченко называл мое имя, мне кажется, еще после боя с Николасом Уолтерсом (Василий нокаутировал представителя Ямайки в ноябре 2016 года. — Авт.). Он говорил, что готов драться со мной, но продолжал выходить в ринг против других парней. Для своего последнего поединка он выбрал Педрасу, а я не буду просто сидеть и ждать. Я двигаюсь дальше в своей карьере и ищу более крупных и реальных поединков. Я ищу большие имена, большие бои. Нет никого, кто мог бы меня так мотивировать и так испытать, как Эррол Спенс, вот почему я выбрал этот вариант. Я хочу доказать всем, что я — лучший в этом поколении. Когда я пройду через этот бой, все это уяснят», — рассказал Майки в эфире Tha Boxing Voice.

Отмечу, что Гарсия является чемпионом мира в четырех весовых категориях (полулегкой, второй полулегкой, легкой и первой полусредней), победив четырех действующих обладателей титулов, а 16 марта проведет поединок со своим соотечественником Эрролом Спенсом, в котором попытается отобрать пояс IBF в полусреднем весе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко рассказал, когда состоится бой с Майки Гарсией.

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