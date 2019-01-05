Снегопады в Украине: названы проблемные автотрассы

Происшествия

Резкое ухудшение погоды в западных регионах Украины усложнило проезд по автодорогам в Закарпатской, Львовской и Ровенской областей.

В частности, в Ровенской области решается вопрос об ограничении движения на участке Ровно-Львов, сообщила патрульная полиция региона.

«Наиболее сложные погодные условия — сильные осадки, порывы ветра, гололед, наблюдаются… на автодороге М-06. Обращаемся к водителям, которые планируют двигаться в направлении Львовской области автомобильной дороге М-06 (на отрезке Ривне-Львов) неуклонно соблюдать правила дорожного движения и по возможности воздержаться от поездок», — говорится в сообщении.

В Закарпатской области движение на автодорогах затруднено, однако все перевалы открыты, и ограничений для проезда фур нет, — сообщили в пресс-службе главы области Геннадия Москаля.

Одновременно в Укравтодоре заверяют, что проезд по дорогам государственного значения в стране обеспечен, а заторов на автомобильных дорогах государственного значения не зафиксировано.

Напомним, «ФАКТЫ» сообщали о масштабном ДТП на трассе Киев-Чоп в районе Коростышева, где столкнулись сразу 10 автомобилей.



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