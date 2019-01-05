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Сборные Украины по волейболу пробились на чемпионат Европы
В субботу, 5 января, в Запорожье прошел большой волейбольный вечер. Местный дворец спорта «Юность» принял сразу два международных матча в рамках отборочных турниров к чемпионатам Европы.
Сначала на паркет вышла женская сборная Украины. Подопечным Гария Егиазарова необходимо было побеждать Черногорию, чтобы за тур до финиша квалификационного турнира обеспечить себе выход в финальную часть европейского первенства, и наши девушки справились со своим заданием «на отлично», не отдав соперницам ни одного сета — 3:0 (25:22, 25:21, 25:21).
Таким образом, «желто-синие» досрочно заняли второе место в своей группе (на первом со стопроцентным показателем после четырех матчей разместилась Греция) и теперь могут спокойно готовиться к заключительному поединку, который проведут 9 января на выезде с аутсайдером группы — Норвегией. Финальная же часть чемпионата Европы, куда наша сборная пробилась во второй раз подряд, пройдет с 23 августа по 8 сентября, и матчи пройдут сразу в четырех странах — Венгрии, Польше, Словакии и Турции. Наивысшим достижением для наших волейболисток является третье место на ЧЕ-1993, который проходил в Чехии.
А чуть позже свое лидерство в квалификационной группе подтвердила и мужская сборная Украины. Латвийский тренер нашей команды Угис Крастиньш накануне отмечал, что «желто-синие» горят желанием завершить отбор на чемпионат Европы со стопроцентным результатом, и его подопечные подтвердили слова своего наставника на деле, не без трудностей обыграв Македонию — 3:1 (25:19, 28:26, 23:25, 25:23).
Набрав максимальное количество очков после пяти туров (свой заключительный матч в рамках квалификации «желто-синие» проведут 9 января на выезде против Швейцарии), сборная Украины досрочно пробилась в финальную часть европейского первенства (к слову, впервые с 2005 года), которая пройдет с 13 по 29 сентября в Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении. Отмечу, что до этого лучшим результатом для украинцев было шестое место на ЧЕ-1993 в Финляндии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины по баскетболу узнала соперниц в финальном турнире ЧЕ-2019.
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