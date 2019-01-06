Усик откровенно рассказал, что заставило его драться в России

Спорт

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) рассказал о том, через какие переживания пришлось ему пройти накануне финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева, который прошел 21 июля 2018 года в Москве.

«У меня не было большого желания боксировать в России. Но выбор был таким: или я еду на бой в Москву и получаю шанс стать абсолютным чемпионом мира, или не еду и теряю любой шанс завоевать пояса. Я решил использовать этот шанс.

О критике в своей адрес знаю, но мне было все равно на это. Я ехал в Москву, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Я поехал в Россию и сделал свою работу — пусть так же делают люди, которые меня критикуют. Совесть у меня чистая", — приводит слова украинца сайт Xsport.

Отмечу, что после защиты своих титулов в поединке с британцем Тони Беллью наш боксер заявил о своем желании перейти в супертяжелый вес. Первым соперником Усика в новой категории, по словам промоутера Александра Красюка, станет либо россиянин Александр Поветкин, либо Луис Ортис из Кубы — вероятность встречи с одним из указанных боксеров функционер оценил в 70%. В случае, если договориться с их представителями не удастся, в марте украинец проведет обязательную защиту чемпионских поясов в первом тяжелом весе против россиянина Дениса Лебедева.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик рассказал о своем отношении к звездной болезни.

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