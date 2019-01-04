6 января 2019

Впервые с творчеством актера, о котором пойдёт речь, я познакомился при весьма необычных обстоятельствах. Это было ровно 20 лет назад. После интереснейшего путешествия по Австралии и Новой Зеландии нам предстояло совершить несколько многочасовых перелетов по маршруту Окленд — Куала-Лумпур — Париж — Киев. Летели мы огромным «Боингом» авиакомпании «Малайзийские авиалинии». И там впервые увидели индивидуальные телевизоры, экраны которых были встроены в подголовники кресел пассажиров, сидящих перед вами. Сотни одновременно светящихся экранов!..

Пульты у каждого были индивидуальные. Поэтому можно было выбрать любую из множества представленных программ — детективы, мультфильмы, боевики, записи концертов классической музыки. Каждый поначалу выбирал что-то своё. Но уже минут через 15 едва ли не на всех экранах можно было увидеть одну и ту же картинку. Сотни пассажиров смотрели выкрутасы этого странного киногероя, который заставлял всех то замирать, наблюдая за его сложными дурацкими трюками, а то вдруг взрываться гомерическим хохотом, толкая локтем задремавшего соседа: ну, ты только посмотри, что этот парень вытворяет!..

Да, да, да, это был он — невероятный и неповторимый Роуэн Себастьян Аткинсон. Или мистер Бин. Это уже гораздо позже я узнал о том, что родился он в семье английского фермера, что учился в подготовительной школе Чористер при Даремском соборе в одно время с будущим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Что в оксфордском Куинз-колледже стал магистром по электротехнике, но работать сразу после этого начал ведущим, сценаристом и актером радиошоу The Atkinson People. Ну, а стартовавший в 1990 году показ телесериала «Мистер Бин» мгновенно прославил талантливого парня буквально на весь мир. В 2012 году на торжественном открытии Олимпийских Игр в Лондоне Роуэн Аткинсон даже сыграл роль мистера Бина, выступавшего в составе большого оркестра.

Всем известен Mini лимонного цвета, на котором ездит в телесериалах смешной мистер Бин. Но немногие знают о том, что мистер Аткинсон коллекционирует дорогие и редкие спортивные автомобили. Причём, нередко, гоняя на них, попадает в аварии. Его знаменитый McLaren F1, купленный в 1999 году за 650 000 фунтов, дважды побывал в авариях, после которых страховой компании пришлось потратить на его восстановление больше миллиона фунтов!

Сегодня знаменитый мистер Бин отмечает свой 64-й день рождения. Я думаю, что всем постоянным читателям этой ежедневной «фарфоровой» рубрики, так же отмечающим сегодня день рождения, будет ещё приятнее в такой веселой компании принять наши пожелания добра и счастья. Будьте радостны — и люди потянутся к вам.