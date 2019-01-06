Разбита губа, гематома на лице: в Одессе пьяная няня жестоко избила ребенка (фото)

Украина

В Одессе няню подозревают в жестоком избиении ребенка. Об инциденте, который произошел еще 4 января, сообщила мать пострадавшего мальчика.

«Предыдущая няня заболела, я работаю, пришлось искать другого человека для присмотра за своими детьми — двумя мальчиками 4-х и 2-х лет, — пояснила Мария. — Одна из претендентов, 56-летняя женщина представила хорошее резюме, в частности, об образовании, тренерской и воспитательной работе, знании английского языка».

4 января мать ребятишек спокойно ушла на работу, но вдруг ей позвонила няня, предупредив, что 5 января должна уехать в город Измаил (юг Одесской области) к своей заболевшей матери.

«Без проблем отпустила, — отметила Мария. — Проходит час, и я ей звоню узнать как мои дети. Она не берет трубку и так — в течение двух часов… Я срываюсь с работы и приезжаю домой раньше, чем обычно».

Дома она увидела, что старший ребенок — без присмотра, няня спит сидя, у нее на руках лежит младший сын, рядом — пустая бутылка из-под вина.

Взяв годовалого сынишку на руки, женщина увидела, что его одежда — в крови, из разбитой губы сочится кровь, на лице — гематома, а ухо — посинело.

Мария вызвала скорую помощь и сотрудников полиции, которые запротоколировали происшедшее. Подозреваемую доставили в полицию для выяснения обстоятельств случившегося.

У ребенка разбита губа

Мать с ребенком поехала в больницу. По предварительным данным медиков, ребенка били кулаком в лицо.

В полиции подтвердили факт обращения жительницы Приморского района по факту избиения ребенка. В настоящее время проводится проверка, после чего будет решен вопрос о начале уголовного производства.

Как отмечают эксперты, в последнее время в мире очень актуальна тема нянь, точнее, их поведение и обращение с детьми в то время, пока родители не могут контролировать ситуацию. Множество таковых показано пот ТВ и описано в печатных и электронных СМИ. Однако каждый новый случай показывает, что любая, даже самая хорошая — по отзывам или по описанию самой себя — няня может оказаться совсем не тем человеком, которого вы надеялись найти. В некоторых случаях может нанести вред вашим детям и прибавить проблем с полицией и медиками, как это произошло в изложенной выше истории.

Поэтому, просите соседей, родных, ставьте камеры слежения и не доверяйте няням, ведь в любом случае — это посторонние люди.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Харькове задержали няню, которая издевалась над ребенком, больным ДЦП. С жестоким поведением няни пришлось столкнуться и одной из семей в Днепре.

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