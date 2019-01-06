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Звезда «Баварии» отведал стейк за 1200 евро и влип в скандал (фото, видео)
Знаменитый футболист мюнхенской «Баварии» Франк Рибери подвергся критике после того, как посетил в Дубае ресторан популярного шеф-повара Нусрета Гекче, больше известного как Salt Bae. В заведении француз заказал «золотой» стейк стоимостью 1200 евро.
«Нет ничего лучше, чем начать год с щепотки соли и визита к моему турецкому брату», — подписал Рибери видео, размещенное в Instagram.
Пользователи тут же раскритиковали футболиста за такую трату денег (один из журналистов посоветовал Рибери использовать свои богатства для благих целей), после чего 34-летний Франк крайне жестко ответил завистникам в Twitter.
«Давайте сразу все проясним в 2019 году. Начнем с завистливых, злобных, с тех, кого зачали из-за порванного презерватива. *** я ваших матерей, ваших бабушек и даже семейное древо. Я вам ничем не обязан. Я добился успеха благодаря Богу, себе, моей семье и моим друзьям, которые верили в меня. Остальные — это камешки в моих ботинках.
Во-вторых, обращаюсь к псевдо-журналистам, которые всегда критиковали меня и мои действия (последний пример — стоимость моей еды). Когда я жертвую на благотворительность (а я приучен всегда отдавать, когда получаю много), почему большие национальные медиа не говорят об этом? Вы лучше расскажете о моем отпуске, который я провел с семьей. Вы следите за каждым моим шагом, за тем, что я ем и так далее. Вы всегда гонитесь только за такой чепухой", — написал Франк Рибери.
Отмечу, что в ресторан Нусрета Гекче любят захаживать многие звезды футбола. В частности, в ноябре к нему в гости заглянули Лионель Месси и Поль Погба.
По иронии судьбы, на протяжении многих лет различные издания и сайты публиковали информацию, что Рибери — убежденный вегетарианец.
Француз выступает за «Баварию» с лета 2007 года. В составе мюнхенцев он восемь раз выиграл чемпионат Германии и однажды — Лигу чемпионов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Франк Рибери после поражения от «Боруссии» избил журналиста.
Фото Getty Images, Instagram
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