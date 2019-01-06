Украинка Цуренко не смогла выиграть первый в карьере турнир WTA Premier

Спорт

Украинская теннисистка Леся Цуренко (27-я позиция в мировом женском рейтинге) не смогла выиграть стартовый турнир в сезоне-2019, проходивший в австралийском Брисбене, с призовым фондом 1 миллион долларов. В финале наша соотечественница встречалась с восьмой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.

Ранее теннисистки пересекались на корте пять раз, и минимальное преимущество — 3:2 — на стороне Каролины: украинка была сильнее в Братиславе-2011 (7:5, 6:3) и американском Нью-Хэйвене-2015 (6:2, 6:2), а представительница Чехии — в родном Брно-2009 (6:2, 5:7, 7:6), немецком Исманинге-2012 (6:4, 6:3) и Мадриде-2017 (7:6, 2:6, 6:2).

Цуренко начала матч с выигранного гейма на подаче соперницы, продемонстрировав свой боевой настрой. В дальнейшем наша соотечественница неоднократно заставляла нервничать чешку (Каролина даже сломала ракетку о корт от злости), и завершила первый сет в свою пользу — 6:4.

Второй сет начался по аналогичному сценарию — вновь взятый Цуренко гейм на подаче соперницы на старте партии и уверенность, заставлявшая ошибаться Плишкову. Но когда при счете 5:4 Леся подавала «на матч», Плишкова собрала всю свою волю в кулак и взяла три гейма подряд, а с ними и второй сет — 7:5.

Решающий сет был битвой нервов. К тому же во втором гейме с украинкой произошла неприятность — Леся неудачно стала на ногу и подвернула ее, из-за чего вынуждена была просить медицинский тайм-аут. Пауза, к сожалению, не пошла на пользу Цуренко, и в итоге она уступила — 2:6.

Таким образом, представительница Украины не смогла второй год подряд победить на турнире в Брисбене — напомню, в прошлом году это удалось Элине Свитолиной. За выход в финал Цуренко получит 100 580 долларов призовых и 305 очков в рейтинг, что позволит ей подняться на 24-е место в мировом рейтинге — лучший показатель для теннисистки в карьере.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Цуренко сенсационно не пустила в финал турнира в Брисбене пятую ракетку мира.

Фото БТУ

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