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В российском роддоме младенцу заклеили рот пластырем: в сеть попало жуткое видео
В России акушеры в роддоме заклеили младенцу рот с пустышкой лейкопластырем, чтобы тот не кричал громко. Инцидент произошел в Ингушетии. Одна из пациенток перинатального центра засняла на видео эту страшную картину и выложила его в сеть.
В сети началось бурное обсуждение такого обращения с новорожденными в роддоме. Автор ролика утверждает, что ребенок находится в палате интенсивной терапии, которая никак не обогревается.
«Соска прикреплена лейкопластырем, притом, что у мальчика проблемы с легкими», — написала она в комментарии к видео, добавив, что происходит это в ночное дежурство в 23:00.
У пользователей соцсетей эти жуткие кадры не вызвали ничего, кроме возмущения и осуждения.
«У меня даже слов нет, но мне до слез больно и плохо, у меня душа на части разрывается», — написал один из пользователей.
«Как так можно? Что же вы за врачи то такие? Нелюди!», — отреагировал другой.
Как писали «ФАКТЫ», случаи жестокого обращения с детьми в России, к сожалению, не редкость. Так, ранее в сеть попало видео одного из издевательств над школьниками в России. Так, учительница школы № 1 города Холмска на глазах у всего класса в грубой форме отчитала девочку.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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