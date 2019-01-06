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В США умер экс-глава Пентагона
В США умер бывший министр обороны страны Гарольд Браун. Ему был 91 год.
Как сообщает New York Times со ссылкой на его дочь Дебору, Браун умер от рака поджелудочной железы в своем доме в Ранчо-Санта-Фе, штат Калифорния, 4 января.
Родился экс-министр обороны в Нью-Йорке 19 сентября 1927 года в семье адвоката. В 18 лет он получил степень бакалавра по физике в Колумбийском университете. В 21 год получил степень доктора по ядерной физике.
Браун возглавлял Пентагон во время президентства Джимми Картера в 1977—1981 годах. В 1978 году при посредничестве Брауна подписано Кэмп-Дэвидское соглашение, в результате которого в 1979 году главы Израиля и Египта Менахем Бегин и Анвар Садат подписали договор о мире.
При его посредничестве были заключены два Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ) — при президенте Ричарде Никсоне в 1972 году и при Картере в 1979-м. На основе этих договоров были позже подписаны договоры о сокращении наступательных вооружений (СНВ).
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
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