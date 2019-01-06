"Убийцы должны ходить пешком": водитель маршрутки оскорбил ветерана АТО и отказал в льготном проезде

Происшествия

Водители маршрутных такси отказываются перевозить бывших участников АТО или их родственников, которым государство предоставило право бесплатного проезда в общественном транспорте. Так, в субботу, 5 января, в Киеве около 12:30 водитель маршрутного такси № 408 (АА 2359 ТО) отказался везти участника боевых действий по льготному удостоверению. Об этом в Facebook сообщает Kyiv INFO.

Свой отказ маршрутчик аргументировал тем, что «бандеровские корочки» уже давно не ходят, а за проезд должны платить все, а также тем, «что убийцы должны ходить пешком».

Как стало известно, машина принадлежит ТОВ «Транс Групп». Kyiv INFO опубликовал регистрационные данные этого перевозчика.

В соцсети возмущены хамским отношением маршрутчика к пассажиру и предлагают его уволить.

А пользователь Сергей Стахов считает, что водителя нужно отправить на войну, а когда отслужит на передовой, не дать ему «бандеровские корочки».

Алексей Бычок считает, что за такое нужно сразу бить на месте, чтобы быстрее понял.

Александр Трачук предлагает более радикальный вариант — сжечь автобус вместе с водителем.

Елена Залуцкая напоминает, что на этом маршруте такой водитель, к сожалению, не один.

Известно, что подобные случаи хамского и неуважительного отношения водителей к ветеранам АТО и их родственникам не единичны.

Ранее «ФАКТЫ» писали о водителе маршрутки Белая Церковь — Киев, который отказал в льготном проезде украинскому военному , сообщив, что пассажир должен предъявить отрывной талон на проезд в междугороднем транспорте. А в Обухове под Киевом водитель маршрутки попытался побить инвалида войны на Донбассе , когда тот пытался воспользоваться правом льготного проезда.

Также сообщалось о том, как себя вести участникам АТО, если им отказали в бесплатном проезде по удостоверению участника боевых действий (УБД) . В частности, в Минобороны отметили, что участники АТО, в случае отказа в бесплатном проезде на основании удостоверения УБД, могут обращаться в полицию.

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