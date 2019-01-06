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В США назвали лучший фильм 2018 года, и он не совсем американский (фото)

В субботу, 5 января, Национальное общество кинокритиков США (NSFC) назвало лауреатов своей ежегодной кинопремии. Эта награда считается одной из самых престижных. Часто мнение критиков совпадает с мнением членов Американской киноакадемии, которые в феврале определяют, кому достанется «Оскар».

Премия NSFC вручается в 10 номинациях. В каждую из них включают по три претендента. Члены общества кинокритиков путем тайного голосования определяют победителей. Результаты голосования затем можно посмотреть на официальном сайте NSFC.

В главной категории — «Лучший фильм» — в этот раз сложилась невероятная ситуация. Все три картины, попавшие в число претендентов, сняты не американскими режиссерами. Такого в истории еще не было. Драма «Наездник» является детищем китаянки Хлои Чжао. Лента рассказывает историю молодого ковбоя, который после травмы головы отправляется в путешествие по Америке в поисках себя. Черно-белая драма «Рома» — нашумевший фильм-воспоминание культового мексиканского режиссера Альфонсо Куарона. Триллер «Пылающий» был сделан в Гонконге режиссером Ли Чхан Доном. В итоге победил «Наездник».

Кадр из фильма «Наездник»

В номинацию «Лучший режиссер», что совершенно логично, попали Чжао, Куарон и Ли Чхан Дон. С большим перевесом голосов победил мексиканец. Кроме того, его «Рома» получила премию NSFC как лучший иностранный фильм. Ее соперниками были «Пылающий», польская драма «Холодная война» и японская драма «Магазинные воришки», для которой сделали исключение из правила и включили четвертым номинантом.

Кадр из фильма «Рома»

В категории «Лучший сценарий» были представлены сатирическая комедия «Смерть Сталина» (Великобритания — Франция), «Сможете ли вы меня простить?» (США) и «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (США). Награда досталась команде сценаристов во главе с Армандо Иннауччи («Смерть Сталина»). Напомним, что эта картина была запрещена в России.

В категории «Лучший актер» также были в виде исключения представлены четыре претендента — Итан Хоук («Дневник пастыря», США), Уиллем Дафо («Ван Гог: На пороге вечности», Великобритания — Франция), Бен Фостер («Не оставляй следов», США) и Джон Райли («Братья Систерс», Франция — США). Премию получил Хоук.

Итан Хоук в фильме «Дневник пастыря»

В номинации «Лучшая актриса» конкурировали британка Оливия Колман («Фаворитка»), американки Реджина Холл («Поддержи девочек») и Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»). Колман набрала больше голосов, чем ее соперницы.

Оливия Колман и Эмма Стоун в фильме «Фаворитка»

За право получить премию NSFC в номинации «Лучший актер второго плана» боролись кореец Стивен Ен («Пылающий»), британец Ричард Грант («Сможете ли вы меня простить?») и американец Брайан Тайри Генри, работу которого кинокритики отметили сразу в трех фильмах: «Вдовы», «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и «Человек-паук: Вокруг Вселенной». И все же лучшим был назван Стивен Ен.

Кадр из фильма «Пылающий»

В такой же категории у женщин были представлены Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»), Эмма Стоун («Фаворитка») и Элизабет Дебики («Вдовы»). Лучшей оказалась Регина Кинг.

Напомним, в прошлом году NSFC назвало лучшим фильмом года трагикомедию «Леди Птица». А премию «Оскар» в такой же номинации получила картина «Форма воды». Как видим, мнение кинокритиков и членов Американской киноакадемии тогда не совпало. Зато «Леди Птица» получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший мюзикл или комедия». Посмотрим, как будет в нынешнем году. Церемония вручения «Золотого глобуса» состоится ночью 7 января по киевскому времени.

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