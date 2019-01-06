Спорт

Был пьян и ругался матом: Уэйн Руни загремел в США в полицейский участок

Лучший бомбардир в истории «МЮ» и сборной Англии, а ныне нападающий американского клуба «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни был арестован в США в конце прошлого года, сообщает The Athletic.

Как следует из судебных протоколов, 16 декабря бывшего капитана сборной Англии задержали сотрудники правопорядка в штате Вирджиния. Руни был пьян и ругался матом в общественном месте. Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» был освобожден под залог, а 4 января заплатил за содеянное 25 долларов штрафа (при зарплате 5 млн долларов в год!).

Напомню, осенью 2017 года у Руни уже были проблемы с законом: футболист был лишен водительских прав сроком на два года и приговорен к 100 часам исправительных работ за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Как известно, 33-летний Руни перешел в «Ди Си Юнайтед» на правах свободного агента летом 2018 года. В 20 поединках МЛС он забил 12 мячей и шесть раз удачно ассистировал партнерам по команде, чем помог «Ди Си Юнайтед» выйти в плей-офф (правда, команда вылетела в первом же раунде).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уэйн Руни строит дом стоимостью 28 миллионов долларов.

Фото Getty Images

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