"Золотой глобус-2019": Майкл Дуглас признан лучшим комедийным телеактером (фото)

Шоу-бизнес

В ночь на 7 января в Лос-Анджелесе проходит церемония награждения престижной премией «Золотой глобус», которую ежегодно вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы за лучшие достижения в кино и телевидении. По своей значимости эти награда уступает только премии «Оскар». С полным списком номинантов на «Золотой глобус-2019» «ФАКТЫ» уже знакомили своих читателей.

Представляем первых лауреатов 76-й церемонии «Золотой глобус».

В номинации «Лучший анимационный фильм» премия досталась полнометражному мультфильму «Человек-паук: Вокруг Вселенной».

Кристиан Бэйл с женой Сиби Блажич (Getty Images)

Кристиан Бэйл, сыграв бывшего вице-президента США Дика Чейни в картине «Власть», признан лучшим комедийным киноактером.

В категории «Лучший киноактер второго плана» победил Махершала Али за роль в фильме «Зеленая книга».

Реджина Кинг признана лучшей киноактрисой второго плана за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Фильм «Зеленая книга» получил «Золотой глобус» за лучший сценарий.

Леди Гага поразила не только своим платьем от кутюр из новой коллекции Valentino, но и драгоценностями. На 32-летней певице и актрисе было ожерелье от Tiffany из 300 бриллиантов общим весом 20 каратов, серьги стоимостью 115 тысяч долларов и три браслета с натуральным жемчугом и бриллиантами общей стоимостью 320 тысяч долларов (Getty Images)

Леди Гага разделила премию с Марком Ронсоном за лучшую песню к фильму. Ею стал хит A Star Is Born, записанный к картине «Звезда родилась».

Лучшим драматическим телесериалом назван «Американцы». Лучшим драматическим телеактером стал Ричард Мэдден, исполнивший главную роль в сериале «Телохранитель».

Лучшей драматической телеактрисой названа Сандра О за исполнение главной роли в сериале «Убивая Еву». Сандра О была одной из ведущих церемонии «Золотой глобус-2019».

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс (Getty Images)

Майкл Дуглас получили «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в комедийном сериале» за исполнение главной роли в «Методе Комински». Он посвятил этот успех своему отцу, легендарному Кирку Дугласу, которому в декабре исполнилось 102 года.

Лучшим телеактером второго плана стал Бен Уишоу, исполнивший роль в мини-сериале «Очень английский скандал». В такой же категории у женщин «Золотой глобус» получила Патриция Кларксон за роль в сериале «Острые предметы».

Лучшей актрисой в мини-сериале названа Патриция Аркетт («Побег из тюрьмы Даннемора»).

Даррен Крисс получил «Золотой глобус» за исполнение главной роли в мини-сериале «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений».

Лучшим иностранным фильмом признана черно-белая драма «Рома» (Мексика).

Ранее «ФАКТЫ» рассказали, какие наряды выбрали звезды для красной дорожки церемонии «Золотой глобус-2019».

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