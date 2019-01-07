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Украина

В Черное море вошел десантный корабль ВМС США: выяснилась причина (фото)

8:28 7 января 2019   250
USS Fort McHenry
Инф. «ФАКТОВ»

В Черное море вошел корабль ВМС США — USS Fort McHenry. Американский корабль приближается к украинским территориальным водам впервые после после захвата возле оккупированного Крыма трех кораблей ВМС Украины.

«Вхождение USS Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу совместную решимость обеспечить безопасность на Черном море и укрепляет наши прочные отношения с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — цитирует «Украинская правда» вице-адмирала, командующую 6-м флотом США Лизу Франчетти.

Сообщается, что корабль вместе с союзниками и партнерами будет проводить операции для обеспечения безопасности и стабильности в Европе. Известно, что на корабле 6 флота США могут размещаться до полутысячи морских пехотинцев. Для их высадки на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке или десантных катеров, также на корабле есть площадка для посадки и взлета вертолетов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе находился разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo.

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