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В Черное море вошел десантный корабль ВМС США: выяснилась причина (фото)
В Черное море вошел корабль ВМС США — USS Fort McHenry. Американский корабль приближается к украинским территориальным водам впервые после после захвата возле оккупированного Крыма трех кораблей ВМС Украины.
«Вхождение USS Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу совместную решимость обеспечить безопасность на Черном море и укрепляет наши прочные отношения с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — цитирует «Украинская правда» вице-адмирала, командующую 6-м флотом США Лизу Франчетти.
Сообщается, что корабль вместе с союзниками и партнерами будет проводить операции для обеспечения безопасности и стабильности в Европе. Известно, что на корабле 6 флота США могут размещаться до полутысячи морских пехотинцев. Для их высадки на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке или десантных катеров, также на корабле есть площадка для посадки и взлета вертолетов.
USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM— Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 6 января 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе находился разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo.
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