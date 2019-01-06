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В Черное море направили десантный корабль ВМС США
В Черное море направляется мощный американский десантный корабль. Об этом сообщила пресс-служба 6 Флота США на странице в Twitter.
Так, десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы США осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море.
Этот корабль может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Для их высадки на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs (до 5 единиц) или десантных катеров LCM-6s (до 21 единиц).
Также на борту корабля размещена площадка для посадки и взлета вертолетов или конвертопланов.
Отметим, что двадцать вторая морская экспедиционная группа является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек.
Как писали «ФАКТЫ», что в сентябре США 2018 года передали Украине первых два патрульных катера береговой охраны класса Island. Церемония передачи прошла в Балтиморе (штат Мэриленд). В ней принял участие президент Петр Порошенко и вице-адмирал береговой охраны Майкл Макаллистер. Прибытие этих катеров в Черное море ожидается в 2019 году.
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