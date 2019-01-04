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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1976
Скульптор: Francisco Catalá
Размер: 39 cm
Лимитированная серия 750 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Представляя сегодня вашему вниманию столь потрясающую работу, можно было бы вообще ничего не говорить. Просто помолчать, не отвлекая вас от наслаждения удивительной красотой, наполненной любовью и нежностью. Но, поскольку сегодняшний день необычен и торжественен, позвольте все-таки поделиться мыслями, соответствующими моменту.
Однажды юный ангел, чем-то провинившийся перед Господом, получил возможность вину свою искупить. Но только в том случае, если удастся ему, отправившись на землю, принести нечто, являющееся там наибольшей ценностью. Долго летал ангел над разными странами, присматриваясь к тому, что там происходило. И вдруг увидел, как на поле битвы воин возвращает к жизни раненого побратима, попросившего воды. Подхватив солдатскую флягу с остатками спасительной влаги, ангел предстал перед Господом в ожидании вердикта.
— Ценность эта немалая, что и говорить, — произнёс Всевышний. — Но не самая большая на земле.
И отправился ангел снова искать то, чему, по сути, цены не было бы. И увидел госпиталь, в котором сестра милосердия, спасая одного за другим тех, кто нуждался в немедленной помощи, настолько сама обессилела, что вскоре испустила дух. Подхватив её последнее дыхание, ангел устремился к Господу, думая, что это и есть наибольшая ценность.
— И эта ценность тоже велика. Ибо мало что может сравниться с силой самопожертвования. И всё же это ещё не то…
В длительных поисках самой большой на земле ценности ангел обратил внимание на человека, пробиравшегося сквозь густую чащу к маленькому лесному домику, в котором жила семья охотника, однажды обидевшего его, да так, что человек этот решил обидчика своего убить. Стоя у светящегося окна, непрошенный гость долго наблюдал за тем, как мать укладывала ребёнка спать, приговаривая о том, что в жизни нужно ценить каждый день и Господа следует благодарить за всё, что делает Он для нас… Вспомнив свою маму и то, как она так же учила его мудростям житейским, мужчина спрятал оружие и смахнул ладонью скупую слезу, невольно катившуюся по щеке. Ангел успел слезу эту подхватить. И вскоре с нею предстал перед Господом.
— Да. Раскаяние — высшая ценность… А если ещё и раскаяние, замешанное на любви, да крепко сдобренное нотками добра и сочувствия, тогда нет ничего более ценного в мире.
В этот благословенный день, когда мысленно и вслух люди по много раз произносят «Христос народився! Славімо його!», нам сам Бог велел помнить о высших человеческих ценностях, которыми мы все наделены от рождения, но не всегда этим богатством пользуемся. Кто по незнанию своему, а кто и сознательно порой. Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И умения почаще использовать самые ценные в мире благодетели.
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!
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