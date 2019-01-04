7 января 2019

Представляя сегодня вашему вниманию столь потрясающую работу, можно было бы вообще ничего не говорить. Просто помолчать, не отвлекая вас от наслаждения удивительной красотой, наполненной любовью и нежностью. Но, поскольку сегодняшний день необычен и торжественен, позвольте все-таки поделиться мыслями, соответствующими моменту.

Однажды юный ангел, чем-то провинившийся перед Господом, получил возможность вину свою искупить. Но только в том случае, если удастся ему, отправившись на землю, принести нечто, являющееся там наибольшей ценностью. Долго летал ангел над разными странами, присматриваясь к тому, что там происходило. И вдруг увидел, как на поле битвы воин возвращает к жизни раненого побратима, попросившего воды. Подхватив солдатскую флягу с остатками спасительной влаги, ангел предстал перед Господом в ожидании вердикта.

— Ценность эта немалая, что и говорить, — произнёс Всевышний. — Но не самая большая на земле.

И отправился ангел снова искать то, чему, по сути, цены не было бы. И увидел госпиталь, в котором сестра милосердия, спасая одного за другим тех, кто нуждался в немедленной помощи, настолько сама обессилела, что вскоре испустила дух. Подхватив её последнее дыхание, ангел устремился к Господу, думая, что это и есть наибольшая ценность.

— И эта ценность тоже велика. Ибо мало что может сравниться с силой самопожертвования. И всё же это ещё не то…

В длительных поисках самой большой на земле ценности ангел обратил внимание на человека, пробиравшегося сквозь густую чащу к маленькому лесному домику, в котором жила семья охотника, однажды обидевшего его, да так, что человек этот решил обидчика своего убить. Стоя у светящегося окна, непрошенный гость долго наблюдал за тем, как мать укладывала ребёнка спать, приговаривая о том, что в жизни нужно ценить каждый день и Господа следует благодарить за всё, что делает Он для нас… Вспомнив свою маму и то, как она так же учила его мудростям житейским, мужчина спрятал оружие и смахнул ладонью скупую слезу, невольно катившуюся по щеке. Ангел успел слезу эту подхватить. И вскоре с нею предстал перед Господом.

— Да. Раскаяние — высшая ценность… А если ещё и раскаяние, замешанное на любви, да крепко сдобренное нотками добра и сочувствия, тогда нет ничего более ценного в мире.

В этот благословенный день, когда мысленно и вслух люди по много раз произносят «Христос народився! Славімо його!», нам сам Бог велел помнить о высших человеческих ценностях, которыми мы все наделены от рождения, но не всегда этим богатством пользуемся. Кто по незнанию своему, а кто и сознательно порой. Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И умения почаще использовать самые ценные в мире благодетели.