Шок на «Сантьяго Бернабеу»: «Реал» потерпел шестое поражение в чемпионате Испании (видео)

Спорт

Действующий триумфатор Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира мадридский «Реал» из рук вон плохо начал футбольный 2019-й. После гостевой ничьей на поле «Вильярреала» (2:2) подопечные Сантьяго Солари умудрились дома проиграть «Реал Сосьедаду», сменившему накануне главного тренера, — 0:2 (Виллиан Жозе, 3, с пенальти, Пардо, 83).

Свидетелями шестого поражения Королевского клуба в сезоне (столько же матчей «Реал» проиграл за весь прошлый чемпионат!) на трибунах 81-тысячного стадиона «Сантьяго Бернабеу» стали всего 53 тысячи 412 человек. Меньше народу поддерживало «сливочных» дома в текущем сезоне лишь раз, когда игру с «Хетафе» в августе посетили 48 тысяч 446 болельщиков. По подсчетам журналиста Дермота Корригана, потери «Реала» от низкой посещаемости только на игре с «Реал Сосьедад» могут составить 2 миллиона евро.

Как бы там ни было, «Реал» после 18 туров занимает лишь пятое место, отставая от лидирующей «Барселоны» уже на 10 очков. Более того, мадридцы забили всего 26 мячей: это их худший показатель в чемпионате за 25 лет (последний раз подобное случалось в сезоне-1993/1994).

Кстати, другие матчи тура с участием лидеров принесли такие результаты: «Хетафе» — «Барселона» — 1:2, «Севилья» — «Атлетико» — 1:1, «Алавес» — «Валенсия» — 2:1.

Положение лидеров: 1. «Барселона» — 40 очков; 2. «Атлетико» — 35; 3. «Севилья» — 33; 4. «Алавес» — 31; 5. «Реал» — 30; 6. «Бетис» — 26.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» четвертый раз выиграл клубный чемпионат мира.

Фото Twitter ФК «Реал»

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