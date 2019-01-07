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Мир

Стало известно о внезапной смерти финалистки «Битвы экстрасенсов»

12:28 7 января 2019   370
Дария Воскобоева
Инф. «ФАКТОВ»

В Санкт-Петербурге умерла участница 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева. По одной из версий, ее смерть наступила после продолжительной болезни.

Как сообщает «360», 6 января Дария и ее коллеги Александра Береснева и Кристина Синдаловская планировали провести рождественскую встречу в Санкт-Петербурге. Гостям мероприятия обещали гадание на Таро и рунах. Однако «Рождественские гадания» отменили за день до проведения в связи с «личными обстоятельствами».

Напомним, что в «Битве экстрасенсов» Воскобоева вышла в финал и заняла четвертое место. Впоследствии она приняла участие в другом проекте — «Дневник экстрасенса».

Эксклюзивное интервью с украинской победительницей проекта СТБ о людях со сверхспособностями «Битва экстрасенсов» Аленой Куриловой читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Весна будет поздней, а лето — жарким».

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