Весна будет поздней, а лето — жарким: предсказания от победительницы «Битвы экстрасенсов»

Общество

Алена Курилова дважды становилась победительницей популярного проекта СТБ о людях со сверхспособностями «Битва экстрасенсов». Роскошная шатенка — наследственная ясновидящая. Алена говорит, что этот дар перешел ей от прадеда — он был священником, целителем и ясновидящим. В сталинские времена ее прадед был репрессирован. Курилова по образованию фармацевт. Она долгое время изучала магические методики, в том числе белую и черную магии. Полученные знания помогают ей предсказывать природные катаклизмы и мировые катастрофы. Кстати, за время участия в двух сезонах «Битвы» и проекте «Следствие ведут экстрасенсы» благодаря Алене Куриловой было раскрыто несколько громких дел. Она помогла правоохранительным органам найти тело пропавшей в Запорожье беременной женщины и расследовала дело об убийстве пятнадцатилетней девушки. Уже несколько сезонов Алена является постоянным экспертом проекта «Следствие ведут экстрасенсы». С недавнего времени она вошла в состав членов жюри самого масштабного шоу человеческих сверхвозможностей — «Битва экстрасенсов». Финалистом девятнадцатого сезона проекта, завершившегося в канун Нового года, стал спирит из Армении Николас Петросян, давший «ФАКТАМ» прогноз на 2019-й. Кстати, Алена Куриленко признавалась, что не сразу разглядела в участнике сильного соперника, но к середине проекта круто изменила свое мнение о Николасе.



В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алена Курилова рассказала о том, какие катаклизмы ждут Украину в следующем году, как защитить себя от неприятностей и правильно гадать на Рождество.

— Алена, можно уже сказать, ожидают ли нашу страну в следующем году природные катаклизмы?

— Украина — слишком большая страна, чтобы давать единый прогноз о природных условиях. Одно лишь уже могу с уверенностью констатировать: особых природных катаклизмов, несущих разрушительные действия для всего живого, я не предполагаю.

— Говорят, наступивший год Желтой Свиньи должен пройти достаточно спокойно.

— Год Свиньи считается одним из самых неагрессивных годов. Посмотрите на само животное: свинки не любят суеты, они спокойны и предпочитают просто лежать, ничего не делая. Это год философский, располагающий к лени, и вот в этом таится подвох, потому что расслабляться я бы не советовала. Год Свиньи хорош для хозяйственных и скуповатых людей. Можно ставить себе финансовые цели, которые в прошлом были недостижимы. Сейчас все должно получиться. Свинья не любит транжир и игроков. Кстати, это год очень благоприятный для тех, кто родился под знаком Свиньи. У них будет много перемен, в том числе и карьерных. Вплоть до смены вида деятельности.

— Время перед Рождеством считается идеальным для всевозможных гаданий. Как вы к этому относитесь?

— Могу сказать, что я буду гадать все праздники. Я люблю раскладывать карты Таро, но это занятие для профессионалов. Колода карт будет просто лежать у меня под подушкой! Но вообще, в магию не стоит лезть тем, кто в этом не разбирается. Это касается и разных ритуалов, приворотов. Никого не надо насиловать, потому что ничего в этом мире не проходит без последствий, надо об этом помнить.

— Какое гадание можно безопасно совершить на Рождество?

— Самые простые — это кинуть через забор сапожок или увидеть суженого в зеркале. Но я не советовала бы работать с зеркалами. Есть одно гадание, которое безопасно совершать на Рождество. На нескольких бумажках написать свои пожелания, какого суженого хочешь встретить в новом году. Вплоть до черт характера и имен. Сложить бумажки и засунуть их в чулок или носок. Кстати, обязательно в правый. Сверху завязать на узелок и сказать: «Завязываю на узелок носок, когда развяжу, тогда и правду скажу». Носок кладется под подушку. Утром развязать и достать первую попавшуюся бумажку. Это и будет нужная вам информация.

— Как привлечь удачу на целый год?

— Надо иметь дома «золотое корытце». И дарить такие «корытца» всем любимым людям. Это могут быть блюда для фруктов и конфет, красивая посуда, шкатулочки для украшений, копилки для денег или просто чашка. При этом надо желать: пусть эта чаша целый год будет полна.

— Когда в этом году нам стоит ждать прихода весны?

— С сожалением могу сказать, что весна не будет ранней. Теплой солнечной погоды придется нам ждать еще несколько месяцев. Не станет исключением этот год и в том, что касается паводков. Хочу предупредить, что весной они ожидаются со значительным поднятием уровня воды. Особенно пострадают от этого села западной части Украины — Закарпатья и Прикарпатья.

— Каким будет нынешнее лето?

— Вероятен хороший урожай зерновых. Летом во многих регионах будет дождливо, но в основном это касается западной части страны. А вот июль и август на юго-востоке Украины будут очень жаркими. Жители этих регионов уже страдали от высокой температуры и отсутствия дождей в прошлом году. Наступивший год в этом смысле их тоже особо не порадует. Особенно достанется жителям Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Там возможна сильная засуха.

— Куда безопаснее планировать маршруты для отдыха этим летом?

— Скажу, что в целом все дороги и направления для путешественников этим летом благоприятны. Просто не надо забывать, что в поездках в дальние тропические страны всегда надо иметь с собой средства защиты от укусов насекомых. Существует большая опасность, что они могут быть переносчиками тяжелых заболеваний.

Ранее «ФАКТЫ» давали предсказание для всех знаков зодиака на 2019 год от известного украинского экстрасенса, дважды победителя «Битвы экстрасенсов» и постоянного эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

«ФАКТЫ» рассказывали также о том, что британская пресса напечатала прогнозы на 2019-й и 2020 годы от «путешественника во времени» по имени Ной, который, по его словам, прибыл к нам из 2030 года.

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