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Украина

Боевики «ЛНР» устроили изощренные издевательства над людьми на КПВВ

13:12 7 января 2019   100
КПВВ «Станица Луганская»
Инф. «ФАКТОВ»

Российско-оккупационные войска устроили провокацию на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская», вернув на подконтрольную правительству Украины территорию гражданских лиц уже после закрытия КПВВ. Ранее сообщалось, что боевики продолжают направлять людей через линию разграничения в темное время суток, подвергая их жизни большим опасностям

Об этом сообщила украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). «Пропуск в вечернее время со стороны временно неподконтрольной власти Украины территории в „серую“ зону КПВВ большого количества гражданских лиц и автомобилей, является заранее спланированной провокацией», — говорится в сообщении.

В СЦКК пояснили, что боевики, отлично зная о том, что КПВВ «Станица Луганская» в зимнее время работает до 17:00, через час после закрытия пункта вернули с неподконтрольной территории четверых украинцев. Оккупанты продержали людей у себя около часа и отправили их обратно без объяснения причин.

Украинские военные полагают, что такие действия боевиков преследуют несколько целей, в частности, создание предпосылок для обвинения украинской стороне в том, что граждане не могут пересечь линию разграничения. В СЦКК подчеркивают, что российско-оккупационные войска могут начать обстрелы позиций Объединенных сил в то время, как гражданские находятся в «серой зоне», и обвинить в ведении огня силы ООС.

Также сообщается, что гражданам, которых боевики не пропустили на подконтрольные им территории, в срочном порядке оформили документы и пропустили через КПВВ. Таким образом, пропускной пункт закончил свою работу через полтора часа после его официального закрытия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 5 января, в очередях на контрольных пунктах въезда-выезда на оккупированную часть Донбасса скончались двое жителей неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей. Украинская сторона в СЦКК заявляет, что оккупанты искусственно создают длинные очереди и неорганизованность в работе КПВВ, чем подвергают людей опасности в холодное время года.

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