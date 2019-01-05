Украина

В очередях на КПВВ на Донбассе за день умерло два человека

В субботу, 5 января, в очередях на контрольных пунктах въезда-выезда на оккупированную часть Донбасса скончались двое жителей неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщила Украинская сторона СЦКК.

Наблюдатели считают, что ответственность за смерть мирных жителей несут террористы самопровозглашенных ЛДНР, которые искусственно создают длинные очереди и неорганизованность в работе КПВВ, чем подвергают людей опасности в холодное время года. Прежде всего такие очереди опасны для пожилых людей.

Так, утром 5 января в сервисной зоне на КПВВ «Станица Луганская» при оформлении документов на переход в подконтрольные власти Украины районы стало плохо 65-летнему мужчине, который недавно подошел к КПВВ. Он потерял сознание и скончался еще до прибытия медиков Красного Креста. Они лишь констатировали предварительный диагноз: остановка сердца".

А уже в 11.00 на КПВВ «Майорск» на ухудшение состояния здоровья пограничникам пожаловалась 79-летняя женщина. Вскоре она также скончалась.

Напомним, в конце года террористы начали практиковать направление людей через линию разграничения в темное время суток, подвергая их опасности стать жертвой обстрела.



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