27.66 / 28.05 31.30 / 31.94
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В очередях на КПВВ на Донбассе за день умерло два человека

21:29 5 января 2019   844
Очередь на КПВВ «Майорск»
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 5 января, в очередях на контрольных пунктах въезда-выезда на оккупированную часть Донбасса скончались двое жителей неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщила Украинская сторона СЦКК.

Наблюдатели считают, что ответственность за смерть мирных жителей несут террористы самопровозглашенных ЛДНР, которые искусственно создают длинные очереди и неорганизованность в работе КПВВ, чем подвергают людей опасности в холодное время года. Прежде всего такие очереди опасны для пожилых людей.

Так, утром 5 января в сервисной зоне на КПВВ «Станица Луганская» при оформлении документов на переход в подконтрольные власти Украины районы стало плохо 65-летнему мужчине, который недавно подошел к КПВВ. Он потерял сознание и скончался еще до прибытия медиков Красного Креста. Они лишь констатировали предварительный диагноз: остановка сердца".

А уже в 11.00 на КПВВ «Майорск» на ухудшение состояния здоровья пограничникам пожаловалась 79-летняя женщина. Вскоре она также скончалась.

Напомним, в конце года террористы начали практиковать направление людей через линию разграничения в темное время суток, подвергая их опасности стать жертвой обстрела.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!

Киев
-4

Ветер: 4 м/с  Ю-3
Давление: 740 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины