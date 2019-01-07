Поджог офиса закарпатских венгров: следствие раскрыло все обстоятельства происшествия

Происшествия

За поджогом здания Общества венгерской культуры Закарпатья стояли не украинские граждане, а специально нанятые жители Польши. «Спонсором» поджога стал немецкий журналист, связанный с российскими спецслужбами. К такому выводу пришли следователи в Варшаве.

Расследование дела о февральском поджоге в Ужгороде завершено. В Варшаве будут судить троих молодых поляков, которых считают причастными к преступлению. Мужчинам предъявят обвинения в терроризме.

Как сообщает Польское радио, следователи выяснили, что за свою выходку исполнители получили по тысяче злотых (около 7400 грн). Деньги полякам выделил немецкий журналист.

Неофициально следователи предполагают, что вся операция была срежиссирована в России. Поджог здания Общества закарпатских венгров должен был внести раздор в украинско-венгерские отношения. Следователи считают, что исполнителей-поляков организатор выбрал не случайно: была возможность параллельно обострить отношения между Польшей и Украиной.

Главным обвиняемым является 28-летний Михал П. обладатель диплома эксперта по вопросам безопасности. По версии следствия, для участия в провокации Михал П. нанял 22-летнего электрика Адриана М. и 26-летнего переводчика Томаша Ш.

Напомним, поджог здания пришлось осуществлять дважды: в первый раз организатор остался недовольным из-за того, что стена здания недостаточно обгорела. Организатор и исполнители первого поджога были задержаны 22 февраля. Выясняется личность немецкого журналиста, стоящего за провокацией. В ночь на 27 февраля было совершено второе нападение на офис закарпатских венгров.

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