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Мир

В рождественской речи Лукашенко заметили недвусмысленный намек Путину

16:33 7 января 2019   264
лукашенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении в честь Рождества сделал несколько намеков Кремлю, вынашивающему планы на подконтрольную Беларусь.

Зажигая рождественскую свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых, Лукашенко особо подчеркнул, что Беларусь — независимое государство. «Пусть он (храм) будет всегда символизировать наш суверенитет. И всем, кто смотрит плохо назад, однозначно говорит о том, что под плеткой мы больше ходить никогда не будем. Мы гордый, независимый, толерантный и очень добрый народ», — заявил он.

Также Лукашенко упомянул, что белорусы хорошо относятся ко всем соседям, в том числе к россиянам и украинцам.

В соцсетях считают, что президентское выступление содержало несколько важных месседжей персонально Путину.

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Напомним, ранее белорусский политик Павел Севярынец высказал мнение, что Москва решила «дожать» Лукашенко и забрать оставшиеся куски белорусской независимости, а Лукашенко выкручивается как может.

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