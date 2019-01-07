- 19:26 Массовое убийство в Одесской области: в преступлении подозревают ревнивца
- 18:56 Крушение было ожидаемым: новые подробности о затонувшем судне с украинскими моряками
- 18:45 Смертельное ДТП под Одессой: первые подробности и фото
- 18:20 Украина пожаловалась на Россию в Евросуд по правам человека
- 17:55 Убийца писал SMS от имени жертвы: вскрылись новые обстоятельства гибели студенток в Харькове
- 17:10 Жена убитого в Киеве сотрудника УГО в деталях рассказала о трагедии
- 16:33 В рождественской речи Лукашенко заметили недвусмысленный намек Путину
- 15:50 Поджог офиса закарпатских венгров: следствие раскрыло все обстоятельства происшествия
- 15:20 Сделано важное заявление о возвращении Томоса для ПЦУ в Стамбул
- 14:48 Девушка-боец UFC избила пытавшегося ограбить ее мужчину
Крушение было ожидаемым: новые подробности о затонувшем судне с украинскими моряками
Крушение судна «Волго-Балт 214» 7 января было ожидаемым, учитывая тип сухогруза («река-море»), год постройки (1978) и погодные условия у берегов Турции. Судно раскололось на две части, погибли шесть членов экипажа, включая капитана. Еще семеро человек были спасены и отправлены в медучреждения Турции.
Министерство Украины по вопросам оккупированных территорий выяснило подробности о затонувшем судне. До лета 2017 года сухогруз ходил под российским флагом, затем объявил о принадлежности к государству Сент-Китс и Невис, а с августа 2017 года вывесил флаг Панамы.
Судно перевозило уголь из российского порта Азов в порт Самсун (Турция). По данным МинВОТ, порт в Ростовской области РФ часто используется для незаконного вывоза угля из оккупированного Донбасса в Турцию и другие страны.
Напомним, среди 13 человек, находившихся на судне, у 11 было украинское гражданство, еще у двоих — азербайджанское. Среди шести погибших четверо были украинцами. Судно подало сигнал бедствия, находясь на расстоянии 80 морских миль от порта Самсун.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!
Ветер: 3 м/с C-В
Давление: 754 мм