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Происшествия

Крушение было ожидаемым: новые подробности о затонувшем судне с украинскими моряками

18:56 7 января 2019   559
волго-балт
Инф. «ФАКТОВ»

Крушение судна «Волго-Балт 214» 7 января было ожидаемым, учитывая тип сухогруза («река-море»), год постройки (1978) и погодные условия у берегов Турции. Судно раскололось на две части, погибли шесть членов экипажа, включая капитана. Еще семеро человек были спасены и отправлены в медучреждения Турции.

Министерство Украины по вопросам оккупированных территорий выяснило подробности о затонувшем судне. До лета 2017 года сухогруз ходил под российским флагом, затем объявил о принадлежности к государству Сент-Китс и Невис, а с августа 2017 года вывесил флаг Панамы.

Судно перевозило уголь из российского порта Азов в порт Самсун (Турция). По данным МинВОТ, порт в Ростовской области РФ часто используется для незаконного вывоза угля из оккупированного Донбасса в Турцию и другие страны.

Напомним, среди 13 человек, находившихся на судне, у 11 было украинское гражданство, еще у двоих — азербайджанское. Среди шести погибших четверо были украинцами. Судно подало сигнал бедствия, находясь на расстоянии 80 морских миль от порта Самсун.

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