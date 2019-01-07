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В России волк набросился на ребенка: хозяин животного сделал шокирующее заявление (видео 18+)
В российском Челябинске проблема выгула животных без намордника вышла на новый уровень: в парк вывели погулять волка. Почувствовав свободу, хищник набросился на гулявшего поблизости ребенка.
Очевидцы засняли на камеру, как волк схватил за ногу мальчика, ребенок лежит и кричит, а взрослые пытаются оттащить хищника от его жертвы. (Видео 18+).
Инцидент случился 6 января. Как объяснил хозяин волка Сергей Панасенко, его питомца зовут Воланд, он ежедневно гуляет в парке и помогает малышам преодолевать страхи. Хозяин Воланда называет себя детским педагогом-психологом и пропагандирует зоотерапию — близкое общение детей с волком.
Комментируя нападение волка на ребенка, Панасенко выразил уверенность, что хищник просто игрался. По словам мужчины, мать ребенка сама подвела малыша к Воланду, чтобы сын учился не бояться животных.
Кроме Воланда, Панасенко содержит и других животных, а распространяемое в интернете видео мужчина воспринимает как рекламу.
Напомним, ранее владелица питбуля лишилась руки из-за неожиданного нападения питомца. А собаку чау-чау после атаки на полицейского признали опасной и посадили в тюрьму.
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