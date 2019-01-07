Кевин Спейси явился в суд и отказался признать себя виновным (фото)

Шоу-бизнес

В понедельник, 7 января, известный американский актер Кевин Спейси впервые появился на публике после обвинений в сексуальных домогательствах и попытках изнасилования, которые были выдвинуты против него осенью 2017 года. Лауреат премии «Оскар» прибыл в окружной суд города Нантакет, штат Массачусетс по распоряжению судьи, который рассматривает дело о сексуальных домогательствах, возбужденное на основании заявления сына популярной телеведущей Хизер Анру.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», молодой человек утверждает, что в июле 2016 года он находился в баре в Нантакете, где познакомился со Спейси. Актер принялся умышленно спаивать 18-летнего юношу (именно столько лет было тогда сыну Анру), а затем «засунул руку ему в штаны и стал трогать его гениталии». Парень сбежал из бара, когда Кевин отлучился ненадолго в туалет.

Спейси пытался через адвокатов получить разрешение не появляться в суде, однако ему было отказано. И вот утром 7 января актер подъехал к зданию окружного суда на машине. Его ждали десятки журналистов. Когда 59-летний Кевин вышел из автомобиля, они забросали его вопросами, однако актер не ответил ни на один из них.

Он быстро прошел внутрь. Его сопровождали два адвоката — Алан Джексон и Джулиан Баллиро. Спейси все время молчал. В руках он держал какой-то небольшой предмет, похожий на зеркальце с крышкой. Кевин все время вертел его пальцами и время от времени постукивал по нему.

Судья Томас Барретт спросил, признает ли Спейси себя виновным. Актер ответил отрицательно. Это обычная судебная процедура. Судья заявил, что Спейси может быть свободен. Следующее заседание назначено на 4 марта, и Кевин может на нем не присутствовать. Однако, если за это время он совершит любое правонарушение, суд может отправить его под арест на 90 суток без права освобождения под залог. Услышав это, Спейси кивнул.

Далее судья запретил актеру вступать в какой-либо контакт с предполагаемой жертвой, а также членами его семьи. Спейси не имеет права даже приближаться к ним. «Это обычный в подобных случаях запрет», — подчеркнул судья Барретт. Кевин снова кивнул.

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