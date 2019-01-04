8 января 2019

В нашей фарфоровой коллекции есть немалое количество произведений, посвящённых теме Рождества Христова. Это и понятно. Ведь этой теме лучшие мастера самых известных европейских мануфактур уделяли и продолжают уделять внимания ничуть не меньше, чем таким популярным среди коллекционеров темам, как дети и животные, в частности собаки и лошади, а также цветочные композиции и сюжеты проявления влюблённости.

Так вот хочу вам сказать, что из множества работ на рождественские темы одними из самых известных являются крупные фигуры трёх царей (волхвов), принесших младенцу Иисусу дары, — Мельхиора, Каспара и Бальтазара. Сегодня решил познакомить вас лишь с одной из этих работ, дабы не рассеивать внимание на другие фигуры, изобилующие множеством деталей отделки королевского убранства и лошадиной упряжи. Эти произведения тонки и изящны. Видите, как динамика героев словно передаётся зрителю в повороте головы Мельхиора, в движении его руки, пытающейся приструнить красавца-коня… Не правда ли?

В эти рождественские дни каждому из нас приходится задумываться над смыслом, казалось бы, прописных истин. И даже неоднократно слышанное ранее сейчас порой предстаёт в несколько ином свете, заставляя снова и снова прислушиваться к самому себе: так ли то, что я чувствую? эдак ли то, что я переживаю?

Пускай вас не обидит, если что-то из сказанного мною покажется вам давно знакомым. Просто мне оно представляется настолько важным, что позволю себе напомнить об этом ещё раз. В библейской притче о добром самаритянине говорится следующее. Однажды законник, искушая Иисуса, спросил его:

- Учитель, что мне делать для того, чтобы наследовать жизнь вечную?

- А что в законе сказано? — вопросом на вопрос ответил ему Иисус.

- В законе сказано: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя.

- Правильно ты отвечаешь. Так и поступай.

- А кто же мой ближний? — не унимался вопрошавший.

На это Иисус поведал:

- Некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон. И попался он разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив едва живым. Вскоре той же дорогою шёл священник и, увидев его, прошёл мимо. Так же и левит, бывший в том месте, подошёл, посмотрел и прошёл мимо. Самаритянин же некто, проезжая, увидел его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. Затем, посадив его на своего осла, привёз в гостиницу и позаботился о нём. А на другой день, отъезжая, достал два динария, дал их содержателю гостиницы и сказал ему: ''Позаботься о нём. И, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе''. Вот и скажи теперь: кто из этих троих был ближним человеку, пострадавшему от разбойников?

- Оказавший милость ему.

Иисус произнёс тогда:

- Иди, и ты поступай так же…

Неоднократно в разные годы бывая в Израиле и посещая святые места и в Иерусалиме, и в Вифлееме, и в Иерихоне, задумывался над смыслом этой притчи. Признаюсь, порой даже подвергая сомнению очевидные, казалось бы, истины. Но время и жизненный опыт хорошо расставляют всё по местам своим. Хотя и с возрастом не мешает всё-таки продолжать задумываться…

Сегодняшним именинникам позвольте по традиции пожелать добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.

