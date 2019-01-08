Мир

На Сочи обрушился шторм: в городе сильные разрушения (видео)

В российском Сочи пронесся сильный шторм, который привел к значительным разрушениям. Как свидетельствует видео Радио Свобода, жертвой стихии пала часть олимпийской набережной в Имеретинской бухте.

Повреждено уличное освещение, велодорожки. Также пострадали зеленые насаждения.

В комментарии журналисты ресурса напоминают, что последний шторм такой мощи накрыл Сочи в начале 2018 года. Тогда была разрушена часть берегоукрепительных сооружений. На восстановление поврежденного участка пришлось потратить 140 миллионов рублей.

Специалисты сообщили, что причиной значительных разрушений стала деградация пляжей после начала строительства морского порта в устье реки Мзымта.

А в октябре 2018 года из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрывали движение на федеральной трассе.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter