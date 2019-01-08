Мир

Снегопады в Европе: число погибших выросло в шесть раз (видео)

На протяжении нескольких последних дней часть Европы страдает от аномальных снегопадов. Больше всего пострадали Германия и Австрия. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в международном аэропорту Мюнхена 5 января из-за непогоды были отменены 130 вылетов, еще 220 рейсов задержались более чем на час. В воскресенье, 6 января, ситуация в воздушной гавани несколько улучшилась, но рейсы продолжали откладывать.

Впервые за 50 лет в Австрии был полностью эвакуирован горнолыжный курорт Хохкар. Вывезли всех туристов и обслуживающий персонал. Причина — максимальный уровень угрозы схода лавин. Для последней автомобильной колонны дорогу пришлось прокадывать снегоуборочной технике. К счастью, обошлось без происшествий. Расположенные в Хоккаре 20 горнолыжных трасс и девять подъемников закрыты до особого распоряжения. Обслуживающему персоналу предоставлен отпуск. Многие, особенно, венгры, которые работают на этом курорте, отправились на родину, воспользовавшись неожиданными каникулами.

Схожая ситуация наблюдается и в Баварских Альпах. В районе Мисбах местные власти объявили режим ЧС из-за большого количества снега, который, по прогнозам экспертов, будет идти всю неделю, из-за чего толщина снежного покрова может достичь двух метров и попросту обрушить некоторые здания под своим весом.

Помимо того, отголоски стихии дошли и до Сербии, где властями было принято решение ввести красный уровень опасности.

Сильные снегопады стали причиной гибели уже девяти человек в Австрии и в федеральной земле Бавария на юго-востоке Германии. В районе города Берхтесгаден на границе с Австрией погибла 20-летняя туристка, которую накрыло лавиной. В другой части Верхней Баварии, около города Бад Тельц, 19-летний молодой человек погиб в результате столкновения машин на обледеневшей трассе. Еще двое пострадавших в этом ДТП находятся в тяжелом состоянии.

Еще один 44-летний мужчина скончался из-за падения обломившихся под тяжестью снега ветвей дерева. В Австрии лавина накрыла троих лыжников. Рядом с Зальцбургом около 40 спасателей с помощью собак искали 28-летнего мужчину и 23-летнюю женщину, которые пропали без вести после схода лавины. К несчастью, их нашли мертвыми.

Еще одна трагедия произошла в Норвегии рядом с городом Тромсе. Здесь в долине Тамок снежная лавина накрыла группу иностранных туристов. Погибли 29-летняя шведка и трое граждан Финляндии в возрасте от 29 до 36 лет.

Дошли снегопады и до Нидерландов. Международный аэропорт Амстердама Схипхол объявил утром 8 января об отмене 159 рейсов.

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