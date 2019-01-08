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В США водитель Uber сознался в шести убийствах
В понедельник, 7 января, бывший водитель Uber Джейсон Далтон признал свою вину в убийстве шести человек в городе Каламазу, штат Мичиган. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Далтон устроил бойню на улицах города 20 февраля 2016 года. Еще два человека получили тогда огнестрельные ранения.
Признание Далтона стало для многих неожиданным. Джейсон заявил, что сделал это, чтобы уберечь свою семью от длительного и скандального судебного процесса, который наверняка широко освещался бы в СМИ.
Он также заявил, что во всем виновато приложение Uber, а точнее — иконка этого приложения. Далтон назвал ее «фигурой дьявола». Он утверждает, что иконка полностью завладела его сознанием и отдавала приказы убивать.
Американский телеканал ABC напомнил детали бойни. Сначала Далтон без всяких причин застрелил на парковке девушку. Затем спокойно взял заказ и выполнил его. Пассажира не тронул. Но высадив его, через несколько минут открыл огонь по группе людей, стоявших возле популярного в Каламазу ресторана. Пять человек скончались на месте, двое оказались в больнице с ранениями.
Далтона арестовали 21 февраля. В ходе обыска в его доме полиция обнаружила целый арсенал. Причем часть оружия находилась в машине, на которой Джейсон возил пассажиров. Оружие было приобретено легально.
Как сообщает ABC, Далтону грозит пожизненное заключение. Приговор будет оглашен 5 февраля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о бойне, которую в ноябре 2018 года устроил в баре города Таузанд-Окс в Калифорнии 28-летний Иен Лонг. Погибли 12 человек.
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