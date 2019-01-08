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Боец ММА получил одну из самых страшных травм в истории спорта (фото, видео 18+)
Большими неприятностями завершился турнир по смешанным единоборствам (ММА) American Kombat Alliance: Rite of Passage 6, проходивший в Луизиане (США), для бойца Джонатана Кинга.
Уже на 22-й секунде поединка против своего соотечественника Криса Уильямса 28-летний спортсмен после выполнения «лоу-кика» (удар ногой по нижней части тела) рухнул на настил октагона. Без содрогания на Джонатана смотреть было нельзя, поскольку его правая нога была неестественно вывихнута. При этом, видимо находясь в шоковом состоянии, сам боец сохранял спокойствие и терпеливо ожидал, пока ему покажут первую помощь.
Как оказалось впоследствии, Кинг сломал сразу и голень, и малую берцовую кость. Сразу из зала Джонатан, проведший в ММА всего четыре боя (1 победа, 3 поражения), был доставлен в больницу, где его успешно прооперировали.
К слову, болельщики, которые следят за боями ММА, сразу же вспомнили травму бразильца Андерсона Сильвы, полученную им в бою с Крисом Вайдманом в декабре 2013 года. На восстановление и возвращение в октагон Сильве тогда понадобилось целых 13 месяцев…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ММА назвали лучший нокаут 2018 года.
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