Спорт

Затмил Роналду и Месси: назван самый дорогостоящий футболист мира

Эксперты исследовательского центра CIES Football Observatory назвали самым дорогостоящим футболистом из пяти лучших европейских лиг 20-летнего нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе, ставшего прошлым летом чемпионом мира (218,5 млн евро).

На второй позиции в рейтинге расположился игрок «Тоттенхэма» и капитан сборной Англии Харри Кейн (200,3 млн евро), на третьей — еще один форвард «ПСЖ» бразилец Неймар, который в 50 матчах за парижский клуб забил 45 мячей и отдал 24 голевые передачи (197,1 млн).

Любопытно, что знаменитый нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял в рейтинге лишь седьмое место (171,2 млн евро), а еще один пятикратный обладатель «Золотого мяча», португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, расположился лишь на 19-й позиции (127,2 млн).

В топ-десятку самых дорогостоящих футболистов вошли также: англичанин Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 185,8 млн евро), египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль», 184,3), аргентинец Пауло Дибала («Ювентус», 171,9), бельгиец Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», 162), бразилец Филиппе Коутиньо («Барселона», 157) и немец Лерой Сане («Манчестер Сити», 156,1).

Кстати, аналитики CIES Football Observatory при оценке стоимости футболистов учитывают возраст, позицию на поле, выступления на уровне клубов и сборных (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.

Добавлю, что год назад специалисты CIES Football Observatory назвали самым дорогим футболистом мира Неймара.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Килиан Мбаппе признан футболистом года во Франции.

Фото Twitter



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