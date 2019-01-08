Родившемуся в Индии теленку-циклопу поклоняются, как божеству (фото, видео)

Мир

В индийском штате Западная Бенгалия родился необычный теленок. У него один огромный глаз, а нос отсутствует вообще. Местные жители сочли рождение теленка чудом и теперь поклоняются ему, как божеству, считая, что он приносит удачу и процветание. Коровы, как известно, и без того являются в Индии священными животными. Владелец теленка говорит, что люди постоянно толпятся возле его дома, чтобы увидеть малыша.

Теленка приходится кормить из бутылочки, так как мать-корова его отвергла.

На самом деле у теленка редкое врожденное заболевание — циклопия. Как пишет Daily Mail, у зародыша в утробе матери не разделяются левое и правое полушарие мозга и неправильно формируются глазницы. Обычно животные с подобным диагнозом обычно рождаются мертвыми или умирают вскоре после рождения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае родился двуногий теленок, похожий на кенгуру.

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