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Родившемуся в Индии теленку-циклопу поклоняются, как божеству (фото, видео)
В индийском штате Западная Бенгалия родился необычный теленок. У него один огромный глаз, а нос отсутствует вообще. Местные жители сочли рождение теленка чудом и теперь поклоняются ему, как божеству, считая, что он приносит удачу и процветание. Коровы, как известно, и без того являются в Индии священными животными. Владелец теленка говорит, что люди постоянно толпятся возле его дома, чтобы увидеть малыша.
Теленка приходится кормить из бутылочки, так как мать-корова его отвергла.
На самом деле у теленка редкое врожденное заболевание — циклопия. Как пишет Daily Mail, у зародыша в утробе матери не разделяются левое и правое полушарие мозга и неправильно формируются глазницы. Обычно животные с подобным диагнозом обычно рождаются мертвыми или умирают вскоре после рождения.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае родился двуногий теленок, похожий на кенгуру.
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