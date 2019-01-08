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Спорт

Игрок сборной Швеции завершила карьеру ради смены пола (фото)

13:23 8 января 2019   305
Игрок сборной Швеции завершила карьеру ради смены пола (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

26-летняя гандболистка сборной Швеции Луиза Санд приняла решение завершить свою игровую карьеру. Причина довольно деликатная — уроженка Шри-Ланки, которую в свое время удочерила шведская семья, решила сменить пол и стать мужчиной.

«В последнее время я чувствовала себя невероятно плохо, поскольку поняла, что родилась не в том теле. Жизнь слишком коротка, чтобы не решать проблемы, которые могут быть решены в современной Швеции. Впереди трудный период жизни, но я чувствую себя прекрасно, ведь сделала выбор в пользу реальной жизни. Всю свою жизнь я ощущала себя Луи, а не Луизой. Я больше не хочу жить с ненавистью к себе и дискомфортом от собственного тела», — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

* Луиза Санд в действии

Отмечу, что профессиональную карьеру Санд начала в 2011 году, подписав контракт с одним из лучших клубов Швеции — «Савехофом». Пять раз (с 2012-го по 2016-й) становилась чемпионкой страны, а, перейдя в 2017-м во французский «Брест Бретань», завоевала Кубок Франции. Также в активе Луизы «золото» молодежного ЧМ-2012 и бронзовая медаль взрослого ЧЕ-2014. Последним клубом спортсменки, ранее признававшейся в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, был французский «Флери-Луаре», с которым она подписала контракт лишь перед началом сезона-2018/201 и успела провести всего 10 матчей.

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