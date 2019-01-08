Умер известный российский режиссер и продюсер

Шоу-бизнес

В воскресенье, 6 января, в Москве скончался известный российский режиссер, продюсер и актер Юрий Кушнерев. Ему был 81 год. Свою творческую карьеру Юрий Сергеевич начал еще в советское время. В 1980 году он снял фильм «Комедия давно минувших дней», в которой собрал вместе выдающихся актеров — Евгения Миронова, Георгия Вицина, Сергея Филиппова, Арчила Гомиашвили, Владимира Грамматикова. А в 1986 году вышел его фильм «Мой любимый клоун» с Олегом Меньшиковым, Владимиром Ильиным, Татьяной Догилевой, Натальей Сайко, Арчилом Гомиашвили, Олегом Стриженовым.

Юрий Кушнерев родился 3 октября 1937 года в Москве. Окончил Калининское Суворовское военное училище, затем — Краснознаменное военное училище имени Верховного Совета РСФСР. Однако его не привлекала карьера военного. В 1972 году Кушнерев получил диплом режиссера и приступил вскоре к работе на киностудии «Мосфильм». Там он познакомился с Георгием Данелией. Они стали друзьями. Юрий был вторым режиссером знаменитого фильма «Мимино», снялся в эпизодических ролях в «Осеннем марафоне» и «Паспорте».

С 1990 года Кушнерев занимался исключительно продюсерской деятельностью. Он стал продюсером фильмов Данелии, которые вышли затем в прокат — «Паспорт», «Настя», Орел и решка", «Ку! Кин-дза-дза». Кроме того, был продюсером других популярных картин — «Ребро Адама», «Сукины дети», «Чокнутые», «Сволочи».

Прощание состоится в четверг, 10 января, в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.

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