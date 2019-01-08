Мир

Ни слова о трагедиях: в России оскандалились, пытаясь скрыть черные даты истории при Путине

В Москве возник громкий скандал после того, как в одном из павильонов исторического парка «Россия — моя история», который был открыт на ВДНХ только в конце 2018 года, обнаружили заклеенными четыре трагические даты новейшей российской истории.

Речь идет о гибели подводной лодки «Курск» (август 2000 года), захвате террористами зрителей спектакля «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке (октябрь 2002 года), теракте в Беслане (сентябрь 2004 года), а также вооруженный конфликт в Южной Осетии (август 2008 года).

Таким образом, в новой версии хронологической таблицы XXI век в России начинается в первого срока президента Путина, после чего сразу следует его второй президентский срок, и срок президентства нынешнего премьера Дмитрия Медведева.

Отредактированная хронология

В руководстве парка попытались оправдаться, мол баннер не является частью экспозиции. В то же время он не смог объяснить «исправления истории», посоветовав дождаться выхода команды проекта на работу после новогодних праздников.

Парк «Россия — моя история» был открыт в павильоне 57 на ВДНХ 26 декабря 2018 года. На церемонии открытия павильона после реконструкции присутствовал в т. ч. патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Напомним, недавний обвал жилого дома в Магнитогорске стал поводом для исторических параллелей в России.

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