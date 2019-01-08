- 15:47 Плакать хочется: сеть взбудоражили фото дорог на украинском курорте
- 15:37 Cмерть сбитого на пешеходном переходе подростка: стало известно о переквалификации статьи
- 15:23 На Донбасс прибыли новые военные из России: что об этом известно
- 15:01 Порошенко сообщил об освобождении украинского моряка из тюрьмы в Иране
- 14:44 Сестра Кейт Миддлтон поделилась секретами стройной фигуры
- 14:42 Оставили храм, но унесли купол: в Винницкой области ПЦУ и УПЦ МП не поделили церковь
- 14:41 В ночь на Рождество экс-председатель райсуда подстрелил настойчивого вора
- 14:40 Украина резко поднялась в рейтинге паспортов мира
- 14:36 Пережил шок: телеведущий Скичко рассказал об экстремальном путешествии в Африку
- 14:25 В Лас-Вегасе автопилот Tesla нокаутировал российского робота, пожимавшего руку Путину
Ни слова о трагедиях: в России оскандалились, пытаясь скрыть черные даты истории при Путине
В Москве возник громкий скандал после того, как в одном из павильонов исторического парка «Россия — моя история», который был открыт на ВДНХ только в конце 2018 года, обнаружили заклеенными четыре трагические даты новейшей российской истории.
Речь идет о гибели подводной лодки «Курск» (август 2000 года), захвате террористами зрителей спектакля «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке (октябрь 2002 года), теракте в Беслане (сентябрь 2004 года), а также вооруженный конфликт в Южной Осетии (август 2008 года).
Таким образом, в новой версии хронологической таблицы XXI век в России начинается в первого срока президента Путина, после чего сразу следует его второй президентский срок, и срок президентства нынешнего премьера Дмитрия Медведева.
Отредактированная хронология
В руководстве парка попытались оправдаться, мол баннер не является частью экспозиции. В то же время он не смог объяснить «исправления истории», посоветовав дождаться выхода команды проекта на работу после новогодних праздников.
Парк «Россия — моя история» был открыт в павильоне 57 на ВДНХ 26 декабря 2018 года. На церемонии открытия павильона после реконструкции присутствовал
Напомним, недавний обвал жилого дома в Магнитогорске стал поводом для исторических параллелей в России.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
Ветер: 1 м/с С
Давление: 746 мм