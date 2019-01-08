Политика

Украина резко поднялась в рейтинге паспортов мира

В 2018 году украинцы получили возможность безвизового въезда в 14 государств мира, что подняло рейтинг национального паспорта на три позиции в общемировом рейтинге паспортов, который составляет компания Henley&Partners.

Так, по итогам 2018 года Украина занимает 41 место в рейтинге.

По состоянию на 8 января безвиз для граждан Украины действовал в 128 странах мира (годом ранее — 114).

Лидером мирового рейтинга является Япония, граждане которой могут посещать без визы 190 стран мира. На втором месте — Южная Корея и Сингапур (189 стран), на третьем — Германия и Франция (188 страны с безвизовым посещением).

Отметим, что США занимает только 6 место в рейтинге (185 стран).

Напомним, безвизовым режимом со странами ЕС по состоянию на конец 2018 года воспользовались более 2 млн украинцев.

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