В Лас-Вегасе автопилот Tesla нокаутировал российского робота, пожимавшего руку Путину

Наука и технологии

В Лас-Вегасе автопилот Tesla Model S случайно сбил и вывел из строя автономного российского робота Promobot, который был доставлен в США для участия в международной выcтавке потребительской электроники CES 2019.

В момент инцидента Promobot который передвигался по обочине, а водитель Tesla как раз решил испытать попробовать режим полного автономного управления.

После столкновения он заявил, что заметил препятствия и назвал российского робота «милым».

Выставка открывается 8 января и будет проходить до 11 января 2019 года.

«Мы огорчены. Мы привезли этого робота сюда из Филадельфии для участия в CES. Теперь он не может участвовать в мероприятии, и его нельзя восстановить. Мы проведем внутреннее расследование и выясним, почему робот ушел на проезжую часть», — прокомментировал инцидент директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Promobot получил известность в 2017 года, когда его «представили» Владимиру Путину, и робот даже пожал руку российскому президенту.

А в конце года в России оскандалились, выдав за суперсовременного робота аниматора в костюме.

Попытка же оправдать сюжет на центральном ТВ обернулась еще большим скандалом.



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