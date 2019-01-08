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Порошенко сообщил об освобождении украинского моряка из тюрьмы в Иране
Украинский моряк Андрей Новичков был освобожден из тюрьмы в Иране. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
«Сейчас Андрей находится на территории посольства Украины в Иране. Поздравляю одесситов с возвращением нашего земляка! Было приятно утешить этим известием бабушку Андрея Елену Николаевну, которая ждала освобождения внука. Лично поблагодарил ее за устойчивую позицию и веру в разрешение ситуации», — написал президент.
Как писали «ФАКТЫ», украинский моряк Андрей Новичков с мая 2018 года находился в тюрьме в Иране по обвинению в убийстве.
Одессита Андрея Новичкова в Иране обвинили в непредумышленном убийстве. 17 января 2017 года на судне Arezoo (флаг Ирана, порт приписки Qeshm) рядовой матрос, иранец, выпрыгнул за борт. Свидетелем ЧП стал одессит Новичков, который сразу поднял тревогу и организовал спасательные работы. Тело матроса найдено не было. По прибытии в Иран Новичкова сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве.
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