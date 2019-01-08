Происшествия

В Украине задержали инженера, работавшего на иностранную военную компанию

В Харькове оперативники СБУ разоблачили бывшего сотрудника одного из научно-исследовательских учреждений города, обвинив его в незаконной работе на иностранную военную компанию.

Напомним, в конце декабря на территории 11 областей Украины контрразведка разоблачила большую агентурную сеть , которой руководили российские спецслужбы.

Как сообщили в спецслужбе, было установлено, что бывший инженер конструкторского бюро во время пребывания в одной из стран Восточной Азии осуществлял сотрудничество с иностранной машиностроительной корпорацией.

Мужчина оказывал иностранцам консультации по вопросам разработки и строительства отдельных составляющих военной бронированной техники, получая за это денежное вознаграждение.

Согласно украинскому законодательству техническая помощь в военно-технической сфере может осуществляться только с разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

По данному факту открытого уголовное производство. Следователи СБУ устанавливают все обстоятельства противозаконной деятельности харьковчанина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что СБУ задержала бывшего сотрудника Минобороны — агента российских спецслужб Сергея Лазарева по кличке «Сократ». Передача секретных сведений Лазаревым длилась три года. «Прокололся» агент, когда по заданию кураторов попытался проникнуть на военную базу в Василькове под Киевом и купить беспилотный летательный аппарат из числа тех, что активно используется на фронте.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила двух агентов ФСБ, которые должны были внедриться в украинские религиозные общины под видом священников.

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