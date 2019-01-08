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Трехкратный победитель Лиги чемпионов спустя 12 лет вернулся в родной клуб
Чемпион Европы и трехкратный победитель Лиги чемпионов, бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Пепе спустя 12 лет вернулся в «Порту», на правах свободного агента подписав контракт с «драконами» до 2021 года.
Совсем недавно 35-летний португалец расторг контракт с турецким «Бешикташем», в котором провел полтора года (17 матчей и пять голов в текущем сезоне).
Пепе выступал за «Порту» в 2004—2007 годах, после чего за 30 млн евро перешел в мадридский «Реал». Он дважды выигрывал чемпионат Португалии и трижды побеждал в испанской Ла Лиге. Всего в его послужном списке 20 (!) трофеев.
Отмечу, что родившийся в Бразилии Пепе стал первым выходцем из Южной Америки, сыгравшим более 100 поединков за европейскую сборную.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный капитан «Милана» вернулся в родной клуб.
Фото Twitter ФК «Порту»
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