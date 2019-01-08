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Британские депутаты поддержали захваченных Россией украинских моряков (фото)
Британские депутаты направили письма поддержки капитанам и экипажам трех украинских кораблей, захваченных Россией вблизи Керченского пролива в конце ноября прошлого года. Об этом сообщили в посольстве Украины в Великобритании.
«Мы благодарны Джону Виттингдейлу, который от имени Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании направил письма поддержки капитанам и экипажам трех украинских кораблей, захваченных Россией в результате акта агрессии 25 ноября 2018 года», — говорится в сообщении.
Также в посольстве Украины в Великобритании сообщили, что письмо поддержки пленным украинским морякам будет отправлено и от имени членов делегации Великобритании в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает Европейская правда.
Также отдельные британские депутаты направят индивидуальные письма поддержки украинским морякам.
Как писали «ФАКТЫ», 25 ноября в районе Керченского пролива российские оккупанты Крыма обстреляли украинские военные суда в нейтральных водах и взяли в плен 24 украинских моряка.
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